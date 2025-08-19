Красноярский бизнесмен подозревается в незаконном выводе 100 млн рублей за рубеж

В отношении 37-летнего предпринимателя из Красноярска возбуждено четыре уголовных дела по статье о незаконных валютных операциях.
По данным Красноярской таможни, бизнесмен перевел более 100 миллионов рублей на счета иностранной компании, предоставив банку недостоверные сведения о целях платежей.
Следствие установило, что директор местного ООО оформлял переводы как расчеты по международным контрактам. Однако, по версии правоохранительных органов, эти сделки были фиктивными, а их единственной целью являлся вывод денежных средств из России.
Статья 193.1 УК РФ, по которой возбуждены дела, предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее рассказывали, что в Красноярске осудили молодых людей за «отмывание» денег через чужие онлайн-кошельки.