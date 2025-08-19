ЧП на таможне: Гражданин Молдовы пытался ввезти в страну килограмм взрывчатого вещества на автобусе

Один килограмм взрывчатого вещества (предположительно, тротил) обнаружен в автобусе при въезде в Молдову из Украины.
Молдаванин вызвал переполох у таможенников и пограничников после того, как выяснилось, что он намеревался ввезти в страну килограмм взрывчатого вещества на борту автобуса.
Случай произошёл сегодня утром около 05:00 на таможенном посту Паланка, сообщают источники PulsMedia.MD из Таможенной службы.
Следим за развитием событий.
