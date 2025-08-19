Ричмонд
ЧП на таможне: Гражданин Молдовы пытался ввезти в страну килограмм взрывчатого вещества на автобусе

Случай произошёл сегодня утром, 19 августа около 05:00 на таможенном посту Паланка.

Источник: Комсомольская правда

Один килограмм взрывчатого вещества (предположительно, тротил) обнаружен в автобусе при въезде в Молдову из Украины.

Молдаванин вызвал переполох у таможенников и пограничников после того, как выяснилось, что он намеревался ввезти в страну килограмм взрывчатого вещества на борту автобуса.

Случай произошёл сегодня утром около 05:00 на таможенном посту Паланка, сообщают источники PulsMedia.MD из Таможенной службы.

Следим за развитием событий.

