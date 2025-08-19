Террористы из «Крокуса» застрелили двух безоружных мужчин, пытавшихся им помешать

«Свидетель увидел, как один из террористов стал перезаряжать оружие, и он увидел, как на этого террориста побежал неизвестный ему мужчина в белой кофте, желая остановить террористов, затем на помощь данному мужчине побежал второй мужчина в чёрной кофте. Свидетель считает, что данные мужчины пытались оказать сопротивление, спасти людей», — сказано в материалах допроса одного из посетителей концерта.
Допрошенный свидетель, находившийся на концерте группы «Пикник» вместе с супругой, рассказал, что им удалось спастись, укрывшись под стойкой охраны во время нападения.
Ранее стало известног, что соучастник теракта Зубайдулло Исмоилов*, опасаясь задержания, скрылся в мечети в Дагестане, где и был задержан. Кроме того, в материалах дела фигурирует информация, что за день до нападения на «Крокус Сити Холл» исполнители избавились от старых мобильных телефонов и приобрели новые.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.