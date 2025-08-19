Многодетный отец разбился насмерть с высоты 20-го этажа на стройке в Уфе

В Кировском районе Уфы произошел смертельный несчастный случай. Подробности рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда Башкирии.
Трагедия в минувший четверг, 14 августа, случилась на объекте на пересечении улиц Авроры и Батырской, там идет строительство многоэтажного жилого дома. 42-летний монтажник, отец троих детей, упал в лифтовую шахту с 20-го этажа и погиб на месте от полученных травм.
Руководитель Гострудинспекции республики Татьяна Астрелина сообщила, что подрядчиком работ выступает ООО «СК С. М. Т.», однако устанавливается, какая именно организация являлась непосредственным работодателем погибшего.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств и причин произошедшего.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.