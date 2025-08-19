Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таиланде трагически погиб участник двух сезонов «Битвы экстрасенсов»

В Таиланде в ДТП погиб Артур Микберидзе, известный как участник двух сезонов программы «Битва экстрасенсов».

В Таиланде в ДТП погиб Артур Микберидзе, известный как участник двух сезонов программы «Битва экстрасенсов». Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Известно, что Микберидзе получил тяжелую травму легких, когда упал с мотоцикла. Спасти мужчину местные врачи не смогли.

Супруга погибшего рассказала, что в последнее время они жили в Таиланде, так как там их «поддерживала сама Вселенная». У ясновидящего остались пятеро детей.

Mash отмечает, что Минберидзе также был психологом, который продвигал «собственные методы по экстрасенсорике».

Также стало известно о смерти оператора Первого канала Виктора Семина.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.