В Таиланде трагически погиб участник двух сезонов «Битвы экстрасенсов»

В Таиланде в ДТП погиб Артур Микберидзе, известный как участник двух сезонов программы «Битва экстрасенсов». Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Известно, что Микберидзе получил тяжелую травму легких, когда упал с мотоцикла. Спасти мужчину местные врачи не смогли.
Супруга погибшего рассказала, что в последнее время они жили в Таиланде, так как там их «поддерживала сама Вселенная». У ясновидящего остались пятеро детей.
Mash отмечает, что Минберидзе также был психологом, который продвигал «собственные методы по экстрасенсорике».
