Звезда «Битвы экстрасенсов» погиб в страшном ДТП в Таиланде

С 2022 года Артур Микаберидзе проживал в Таиланде вместе с женой и пятью детьми. Там он продолжал свою деятельность в качестве медиума и ясновидящего, проводя различные практики и консультации для туристов. Среди его услуг были диагностики, энергетические практики и помощь в решении проблем в отношениях.