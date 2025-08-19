Ричмонд
В Джизакской области задержан гражданин Афганистана с 1 кг опия

Vaib.uz (Узбекистан. 19 августа). В Галлааральском районе Джизакской области сотрудники правоохранительных органов провели успешную спецоперацию по задержанию гражданина Афганистана в момент продажи наркотиков. Иностранец пытался сбыть 1 кг наркотического вещества опий «условному покупателю» за 510 млн сумов, что эквивалентно примерно 40 тысячам долларов.

Источник: Vaib.Uz

По данному факту в отношении наркоторговца возбуждено уголовное дело по двум статьям: 246 (контрабанда) и 273 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта) Уголовного кодекса. Сейчас по этому делу ведутся активные следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства и возможные каналы поставки наркотиков на территорию республики.

Правоохранители пока не сообщили, каким образом гражданин Афганистана оказался в Узбекистане с такой крупной партией наркотиков.