12 человек эвакуировали из суда Петербурга из-за письма от лжеминера

Сегодня, 19 августа, стало известно, что неизвестный отправил на электронную почту судебных участков Красногвардейского района Петербурга четыре сообщения о минировании. При этом конкретный адрес указан не был. Всего специалистам пришлось проверить на безопасность 210 адресов. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».