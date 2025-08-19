Ричмонд
12 человек эвакуировали из суда Петербурга из-за письма от лжеминера

Всего специалисты проверили 210 адресов.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 19 августа, стало известно, что неизвестный отправил на электронную почту судебных участков Красногвардейского района Петербурга четыре сообщения о минировании. При этом конкретный адрес указан не был. Всего специалистам пришлось проверить на безопасность 210 адресов. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».

— Из суда Красногвардейского района эвакуировали 12 человек, — уточнило агентство.

Из других зданий людей на улицу не выводили. Тревожная информация не получила своего подтверждения — ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств нигде не обнаружили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция разыскивает лжеминера, разославшего письма.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что из-за неизвестных хулиганов минувшей весной из школ Северной столицы эвакуировали более 800 человек. Всего экстренные службы проверили тогда семь образовательных учреждений.