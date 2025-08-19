Двое мужчин пытались помешать нападавшим в «Крокусе» расстреливать людей

В материалах дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» говорится, что двое мужчин попытались помешать нападавшим вести стрельбу по людям. Несмотря на их попытку остановить преступников, оба оказались застрелены террористами.
Из документов следует, что один из очевидцев увидел, когда вооруженный человек начал перезаряжать оружие. По его словам, тогда неизвестный мужчина в белой кофте бросился на нападавшего, но второй террорист открыл огонь и ранил его.
Свидетель добавил, что вслед за этим на помощь первому кинулся еще один посетитель концерта, одетый в черное. Однако и он был расстрелян в упор. По мнению очевидца, оба мужчины пытались оказать сопротивление и спасти других людей.
Как указано в материалах допроса, сам свидетель находился на концерте вместе с женой. В момент атаки супругам удалось укрыться под стойкой охраны, что помогло им избежать гибели, передает ТАСС.
До этого стало известно, что террористы получили оружие за день до нападения. Исполнители теракта забрали его в лесном массиве в 15 километрах от МКАД по Дмитровскому шоссе. Оружие террористам передал соучастник преступления.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. В трагедии погибло 145 человек. «Вечерняя Москва» в отдельном материале рассказала поминутную хронологию того дня.