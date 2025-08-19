Ричмонд
Глава СКР поручил доложить о массовом отравлении в башкирском детском лагере

Быстрыкин потребовал доклад о массовом отравлении в лагере «Патриот» в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании инцидента с массовым отравлением в детском лагере в Стерлибашевском районе Башкирии. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

ЧП произошло 17 августа, несколько человек, включая несовершеннолетних, с симптомами пищевой интоксикации были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Бастрыкин поручил руководителю Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования и принятых мерах.

