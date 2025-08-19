Четырехлетний мальчик выпил смесь из бытовой химии, приготовленной братом

В Норильске восьмилетний ребенок случайно отравил своего четырёхлетнего брата, смешав бытовую химию во время игры.
По данным ГУ МВД по Красноярскому краю, старший брат экспериментировал с химикатами, наблюдая за реакцией, после чего младший выпил опасную смесь. Дети находились под присмотром взрослой родственницы, семья ранее не привлекала внимание полиции.
Сейчас мальчик госпитализирован в городскую больницу, а правоохранители проводят проверку для выяснения всех обстоятельств инцидента.
