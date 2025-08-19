Студент-медик из Красноярска организовал террористическую ячейку

ФСБ России по Красноярскому краю сообщило о пресечении деятельности экстремистской группировки, организованной студентом местного медицинского вуза.
По данным ведомства, в 2024 году молодой человек создал закрытую группу в мессенджере, где систематически публиковал материалы с лидерами международных террористических организаций, включая фото- и видеоконтент религиозно-экстремистского характера.
В ходе оперативных мероприятий установлено, что организатору удалось вовлечь в противоправную деятельность шестерых студентов того же учебного заведения. Участники группы занимались пропагандой террористической идеологии и оправданием действий запрещенных в России организаций.
В настоящее время создатель ячейки находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (Пропаганда терроризма), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет.
В ФСБ подчеркивают, что подобные случаи требуют особого внимания, так как свидетельствуют о попытках распространения экстремистских идей среди студенческой молодежи. Следственные действия продолжаются, ведомство не исключает возможности выявления новых эпизодов противоправной деятельности.
Ранее рассказывали, что ФСБ предотвратила теракт: тайник со взрывчаткой обнаружили на острове Татышев.