Отец троих детей упал с 20 этажа во время монтажных работ в Уфе

Как сообщили в Гострудинспекции РБ, 42-летний рабочий упал в шахту лифта 14 августа. Он выполнял работы на объекте заказчика ООО «СК С. М. Т.», работал на подрядную организацию. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.