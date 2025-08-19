Ричмонд
Отец троих детей упал с 20 этажа во время монтажных работ в Уфе

Мужчина работал на стройке многоэтажного жилого дома на пересечении улиц Авроры и Батырской в Кировском районе города.

Источник: Гострудинспекция в Башкирии

Как сообщили в Гострудинспекции РБ, 42-летний рабочий упал в шахту лифта 14 августа. Он выполнял работы на объекте заказчика ООО «СК С. М. Т.», работал на подрядную организацию. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

В Гострудинспекции начато расследования гибели на рабочем месте. В ходе расследования будут определены все обстоятельства и причины случившегося.