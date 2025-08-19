Девушка задержана после обмана пожилой москвички на 3,3 млн руб

Спустя некоторое время гражданке снова позвонили и сообщили, что мошенники пытаются завладеть правом собственности на принадлежащую ей квартиру. Якобы во избежание потери недвижимости звонившие уговорили москвичку оформить договор пожизненной ренты, после чего ей поступили 2 млн руб., которые она также передала девушке-курьеру. Вскоре после разговора с родственниками пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась за помощью в полицию.