Девушка задержана после обмана пожилой москвички на 3,3 млн руб

«83-летней москвичке позвонили неизвестные и представились работниками различных госорганов. Они заявили, что аферисты получили доступ к ее банковским счетам и под предлогом сохранения сбережений убедили обналичить накопления и передать их якобы представителям банка. За несколько раз женщина отдала в общей сложности 1,3 млн руб. разным приезжавшим к ней незнакомкам», — рассказала Васенин.
Спустя некоторое время гражданке снова позвонили и сообщили, что мошенники пытаются завладеть правом собственности на принадлежащую ей квартиру. Якобы во избежание потери недвижимости звонившие уговорили москвичку оформить договор пожизненной ренты, после чего ей поступили 2 млн руб., которые она также передала девушке-курьеру. Вскоре после разговора с родственниками пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась за помощью в полицию.
«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую — 23-летнюю приезжую из Тамбовской области. По версии следствия, она забрала у потерпевшей 2 млн руб., которые в дальнейшем перевела на криптокошелек соучастникам, оставив себе часть из них в качестве вознаграждения. Следователем отдела МВД России по Рязанскому району возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (“Мошенничество”). Злоумышленнице предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — подчеркнул Васенин.
Он добавил, что полицейскими проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление сообщников обвиняемой и дополнительных эпизодов ее противоправной деятельности.