Умер Артур Микаберидзе, участник двух сезонов «Битвы экстрасенсов»

Микаберидзе погиб в Таиланде в возрасте 50 лет в ночь с 16 на 17 августа 2025 года. Смерть наступила в результате тяжелых травм, полученных при падении с мотоцикла. Каролина сообщила, что непосредственной причиной смерти стали образовавшиеся тромбы, которые вызвали остановку дыхания.