Умер Артур Микаберидзе, участник двух сезонов «Битвы экстрасенсов»

Умер Артур Микаберидзе — участник двух сезонов шоу «Битва экстрасенсов». Трагедия произошла через несколько дней после того, как ясновидящий отметил юбилей. Печальную новость сообщила его супруга Каролина.
Микаберидзе погиб в Таиланде в возрасте 50 лет в ночь с 16 на 17 августа 2025 года. Смерть наступила в результате тяжелых травм, полученных при падении с мотоцикла. Каролина сообщила, что непосредственной причиной смерти стали образовавшиеся тромбы, которые вызвали остановку дыхания.
«В организме образовались тромбы, которые закупорили сосуды и вызвали внезапную остановку дыхания. Всё произошло слишком быстро», — рассказала вдова.
В своем обращении в соцсетях 43-летняя женщина рассказала, что семья последнее время проживала в Таиланде. Каролина описала мужа как «человека огромной души», который помогал людям и был примером для многих. У Артура остались жена и пятеро детей.
