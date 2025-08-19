Альпинистка из РФ сломала ногу на пике Победы и уже неделю ждет помощи на высоте

Российская альпинистка получила тяжелую травму во время спуска с пика Победы в Киргизии и уже неделю ждет помощи на высоте около семи тысяч метров. Женщина сломала ногу и оказалась без еды. Об этом сообщает Mash.
Отмечается, что 47-летняя Наталья пострадала 12 августа. Ее напарник оказал первую помощь и отправился в лагерь за помощью. На следующий день к ней пытались пробиться два иностранных альпиниста, но из-за усталости и плохой погоды спасти россиянку они не смогли. Женщину укутали в спальник и оставили дожидаться спасателей.
Позавчера за пострадавшей вылетел вертолет с группой спасателей, однако при подлете к месту он попал в турбулентность и совершил жесткую посадку. Новая попытка эвакуации намечена на вторник, если позволят погодные условия. Сейчас на горе идет сильный снегопад, видимость практически нулевая. Дрон показал, что Наталья жива, но находится в разорванной палатке.
Это не первый трагический эпизод в ее альпинистской практике. Четыре года назад на пике Хан-Тенгри ее супруг оказался парализован во время восхождения. Женщина оставалась рядом до конца, но спасти мужчину не удалось — он погиб, а спасатели эвакуировали только Наталью. Спустя год она вернулась на вершину, чтобы установить памятную табличку в его честь, передает Telegram-канал.
