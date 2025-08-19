Альпинистка из РФ сломала ногу на пике Победы и уже неделю ждет помощи на высоте

Это не первый трагический эпизод в ее альпинистской практике. Четыре года назад на пике Хан-Тенгри ее супруг оказался парализован во время восхождения. Женщина оставалась рядом до конца, но спасти мужчину не удалось — он погиб, а спасатели эвакуировали только Наталью. Спустя год она вернулась на вершину, чтобы установить памятную табличку в его честь, передает Telegram-канал.