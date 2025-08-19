Каршеринговая Skoda и грузовик столкнулись на МСД у станции Битца МЦД-2

На участке МСД рядом со станцией Битца МЦД-2 произошло ДТП с участием каршеринговой Skoda и грузовика. Об этом стало известно во вторник, 19 августа.
По предварительным данным, в результате аварии в легковом автомобиле погибли два человека. На месте происшествия работают спасатели и полиция, передает агентство городских новостей «Москва».
До этого мотоциклист на полном ходу влетел в машину в центре Москвы. Легковой автомобиль выезжал на дорогу, когда в него врезался байкер. Травмы, полученные пострадавшим, оказались смертельными. Он скончался до прибытия скорой.
В конце июня водитель легковушки насмерть сбил мотоциклиста, пытаясь объехать «лежачего полицейского» на Архангельской улице в поселке Ильинское-Усово. Мужчина выехал на встречную полосу и врезался в байкера. По предварительным данным, мужчина двигался, нарушая скоростной режим.