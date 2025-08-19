Зеленский согласился на встречу с Путиным без условий: о чем еще говорил глава Украины после встречи с Трампом

Зеленский поддержал идею о саммите Россия-США-Украина.
Украинский лидер Владимир Зеленский озвучил ряд условий, с которыми он готов пойти на мирное урегулирование конфликта на Украине. Он озвучил их в ходе беседы с журналистами, которая прошла после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме о возможных путях достижения мира.
В частности, Зеленский не смог ответить на вопрос о том, готов ли он передать России территории. Он впервые допустил переговоры без прекращения огня и возможность проведения выборов на Украине. Также украинский президент потребовал «всех» гарантий безопасности, в том числе от США, и пообещал, что Киев будет покупать у них оружие на европейские деньги. А зарубежные СМИ сообщают, что он якобы собирается потребовать от России компенсаций. Подробнее о новых условиях Зеленского после визита к Трампу — в материале URA.RU.
Гарантии безопасности.
Зеленский пообещал, что будет покупать, а не просить оружие у СШАФото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie.
В ответ на вопрос журналистов о том, что Зеленский хочет получить от США в виде гарантий безопасности, тот ответил: «все», имея ввиду американское оружие и разведданные. Зеленский отметил, что безопасность Украины должна быть обеспечена сильной украинской армией и защитой со стороны больших стран, в том числе — Штатов. Также он отметил, что Киев готов покупать оружие, а не получать его бесплатно, ведь теперь у него есть европейские деньги.
«У нас теперь есть возможность покупать оружие у США, я благодарен за эту возможность Европе, они платят за это. У нас есть несколько программ», — сказал Зеленский во время брифинга, трансляция которого велась на официальном канале Белого дома на YouTube.
По его словам, гарантии безопасности для Украины могут быть зафиксированы в документе уже в ближайшие 7−10 дней. Президент добавил, что стране важно официальное закрепление гарантий — они не должны быть просто декларацией. Более того, Зеленский заявил о намерении добиться выделения пакета помощи на сумму в 90 миллиардов долларов в рамках будущих возможных гарантий. В эту помощь, по его замыслу, должны будут войти самолеты и средства ПВО.
Территории.
Зеленский не отверг территориальные уступкиФото: U.S. Army / Spc. Joshua Leonard.
Украинский президент не ответил на вопрос о готовности к территориальным уступкам для урегулирования конфликта. Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщило, что Зеленский не отверг идею обмена территориями, заявив, что будет сложно обойти конституционные запреты на передачу территорий, однако он может рассмотреть возможность «пропорциональных обменов». Перед встречей с Трампом, во время разговора со спецпредставителем США Китом Келлогом, он заявил, что «отдать территории России невозможно».
При этом ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России после проведения референдумов в 2022 году, президент РФ Владимир Путин тогда подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав страны этих регионов. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Украина безвозвратно потеряла эти территории и Крым, они стали частью РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что страна не ведет переговоров о целостности своей территории.
Выборы.
Зеленский готов к выборам на УкраинеФото: Официальный сайт президента Украины.
Зеленский заявил, что «открыт» к проведению выборов на Украине. Однако он подчеркнул, что для этого потребуются условия безопасности. «Конечно, мы открыты к проведению выборов», — сказал украинский президент, добавив, что под безопасностью он понимает прекращение огня.
Прекращение огня.
Зеленский впервые заявил, что не будет настаивать на прекращении огня как обязательном условии для продолжения переговоров. «Считаю, что без каких-либо условий встретиться и подумать, какое дальше есть развитие для завершения конфликта», — отметил он, добавив, что Киеву не следует ставить глобальные условия по поводу встречи.
Встреча с Путиным.
Глава Украины сообщил, что готов к трехстороннему диалогу по предложению Трампа. «Я думаю это очень хорошо», — сказал Зеленский о возможном саммите Россия-США-Украина, который предлагает американский лидер.
Компенсации от России.
Украина якобы собирается настаивать на компенсации ущерба от конфликта у России. Об этом пишет британская газета Financial Times. Уточняется, что ущерб могут компенсировать замороженными российскими активами, сумма в таком случае составит 300 миллиардов долларов.