Зеленский согласился на встречу с Путиным без условий: о чем еще говорил глава Украины после встречи с Трампом

В частности, Зеленский не смог ответить на вопрос о том, готов ли он передать России территории. Он впервые допустил переговоры без прекращения огня и возможность проведения выборов на Украине. Также украинский президент потребовал «всех» гарантий безопасности, в том числе от США, и пообещал, что Киев будет покупать у них оружие на европейские деньги. А зарубежные СМИ сообщают, что он якобы собирается потребовать от России компенсаций. Подробнее о новых условиях Зеленского после визита к Трампу — в материале URA.RU.