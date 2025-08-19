В Челябинске подросток, перелезая через забор, зацепился за гвоздь и разорвал трахею

«Была срочно проведена бронхоскопия, которая подтвердила разрыв передней стенки трахеи. Хирурги немедленно подняли пациента в операционную. Операцию провели Вадим Ромасенко и Светлана Климова. В связи с редким характером и локализацией повреждения вызвали опытного оториноларинголога — Михаила Самуиловича Ангеловича. Он без колебаний приехал, чтобы помочь», — рассказали в пресс-службе.