В Челябинске подросток, перелезая через забор, зацепился за гвоздь и разорвал трахею

В Челябинске подросток, перелезая через забор, зацепился за гвоздь и разорвал трахею, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Школьник с разрывом трахеи поступил в ЧОДКБ.

«Пытаясь перелезть через забор, он случайно зацепился за гвоздь и серьезно повредил трахею. Несмотря на шок, 12-летний мальчик не растерялся, позвонил маме, которая вызвала скорую помощь», — рассказали в медучреждении.

Бригада СМП доставила парня в больницу. Он руками зажимал горло, из раны буквально свистел воздух. Состояние быстро ухудшалось, нарастала подкожная эмфизема.

«Была срочно проведена бронхоскопия, которая подтвердила разрыв передней стенки трахеи. Хирурги немедленно подняли пациента в операционную. Операцию провели Вадим Ромасенко и Светлана Климова. В связи с редким характером и локализацией повреждения вызвали опытного оториноларинголога — Михаила Самуиловича Ангеловича. Он без колебаний приехал, чтобы помочь», — рассказали в пресс-службе.

Самым сложным этапом операции оказалась интубация трахеи, которая из-за разрыва требовала кропотливой и очень тонкой работы. Но благодаря слаженной работе анестезиологов проблема была решена. Хирурги успешно ушили дефект трахеи и герметизировали его.

Подросток провел в реанимации четыре дня без каких-либо осложнений. После контрольной бронхоскопии, подтвердившей, что все в порядке, его выписали.