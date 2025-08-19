Российская альпинистка неделю ждет помощь на вершине горы со сломанной ногой

Российская альпинистка ждет помощи на вершине горы уже седьмой день подряд.
Российская альпинистка Наталья уже неделю ждет помощи на вершине пика Победы в Киргизии после того, как сломала ногу на спуске с горы 12 августа. Женщина оказалась на высоте около 7 тысяч метров без еды, а погодные условия не позволяют провести ее эвакуацию. Об этом пишет Mash.
«Наталья получила травму на спуске 12 августа — напарник оказал ей первую помощь и пошел за подмогой в штурмовой лагерь. На следующий день ее попытались вытащить два иностранца, но не вышло», — сказано в сообщении telegram-канала. Кроме того сообщается, что туристку укутали в спальный мешок и оставили на горе.
Это не единственная попытка спасти женщину. Позавчера к альпинистке пыталась добраться спасательная группа на вертолете, однако судно попало в зону турбулентности и совершило жесткую посадку. Следующую попытку эвакуации планируют сегодня, если позволят погодные условия.
Ранее с этой альпинисткой уже происходили подобные ситуации во время восхождений. Четыре года назад на пике Хан-Тенгри ее супруг был парализован, и Наталья оставалась с ним до самой эвакуации. Мужчину так и не удалось спасти. Через год женщина вернулась на вершину, чтобы установить мемориальную табличку в память о муже.