Российская альпинистка неделю ждет помощь на вершине горы со сломанной ногой

Ранее с этой альпинисткой уже происходили подобные ситуации во время восхождений. Четыре года назад на пике Хан-Тенгри ее супруг был парализован, и Наталья оставалась с ним до самой эвакуации. Мужчину так и не удалось спасти. Через год женщина вернулась на вершину, чтобы установить мемориальную табличку в память о муже.