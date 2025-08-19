Ричмонд
Глава Пермского края взял на контроль устранение последствий урагана в Суксуне

Аварийные службы уже приступили к восстановлению поселка.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Суксун Пермского края устраняют последствия разрушительного урагана, который обрушился на населенный пункт 18 августа. Глава региона дал поручения по оценке ущерба и контролю за восстановительными работами.

В результате стихии оказались повреждены крыши жилых домов, временные постройки и линии электропередач. Населенный пункт остался без электроснабжения, но аварийные службы уже приступили к ремонту.

Особенно сильно пострадала улица Первомайская — местные жители рассказывают о десятках разрушенных зданий, сломанных заборах и уничтоженных теплицах.

Губернатор поручил ответственным структурам держать ситуацию под контролем, регулярно докладывать о ходе восстановительных работ и в ближайшее время провести полную оценку ущерба.