Аэростат экстренно сел во дворе жилого дома в Нижнем Новгороде

Напомним, что это не первый подобный инцидент в Нижнем Новгороде в этом году. Так, в июне один из воздушных шаров приземлился между многоквартирными домами в Верхних Печерах. Вечером 18 августа жители города могли наблюдать полёт нескольких воздушных шаров. Аэростаты пролетали над верхней частью Нижнего Новгорода в рамках завершившегося фестиваля воздухоплавания «Приволжская фиеста» (0+).