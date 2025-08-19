Отдыхавшая в лагере девочка умерла от репеллентов в российском регионе

Как установило следствие, 10-летняя девочка, отдыхавшая в лагере, бесконтрольно применяла имеющиеся у нее репелленты, нанося инсектицидные средства на одежду и тело для защиты от укусов насекомых, что повлекло развитие острого химического отравления. Ни директор, ни сотрудники лагеря не контролировали использование опасных препаратов. Следствие также считает, что директор нарушил требования безопасности, не обеспечив круглосуточное присутствие на территории врача-педиатра, ограничившись медицинской сестрой.