Отдыхавшая в лагере девочка умерла от репеллентов в российском регионе

Директору детского лагеря в Хакасии, где в результате отравления инсектицидными средствами скончалась несовершеннолетняя отдыхающая, предъявлено обвинение в ненадлежащем оказании услуг. Об этом «ТАСС» сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Руководителю лагеря инкриминируется ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека). Он был задержан, допрошен, решается вопрос о мере пресечения.
Как установило следствие, 10-летняя девочка, отдыхавшая в лагере, бесконтрольно применяла имеющиеся у нее репелленты, нанося инсектицидные средства на одежду и тело для защиты от укусов насекомых, что повлекло развитие острого химического отравления. Ни директор, ни сотрудники лагеря не контролировали использование опасных препаратов. Следствие также считает, что директор нарушил требования безопасности, не обеспечив круглосуточное присутствие на территории врача-педиатра, ограничившись медицинской сестрой.
Уточняется, что ребенок провел в лагере около двух недель, после ухудшения самочувствия была госпитализирована и впоследствии умерла в больнице.
