Полицейские задержали хабаровчанина, подозреваемого в краже автомобиля

Сотрудники полиции задержали безработного 35-летнего подозреваемого. Как сообщил сам фигурант, он увидел во дворе жилмассива авто со спущенными колесами, вызвал эвакуатор и отогнал его. После мужчина сдал транспортное средство в пункт приема вторсырья за пять тысяч рублей, а деньги потратил на спиртное.