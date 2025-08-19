Ричмонд
Полицейские задержали хабаровчанина, подозреваемого в краже автомобиля

В полицию обратилась жительница Индустриального района, которая сообщила о пропаже своего автомобиля.

Источник: РИА "Новости"

Летом прошлого года она припарковала иномарку во дворе многоквартирного дома, после чего долго ей не пользовалась.

Накануне горожанка обнаружила, что машина пропала. Ущерб потерпевшая оценила в 240 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали безработного 35-летнего подозреваемого. Как сообщил сам фигурант, он увидел во дворе жилмассива авто со спущенными колесами, вызвал эвакуатор и отогнал его. После мужчина сдал транспортное средство в пункт приема вторсырья за пять тысяч рублей, а деньги потратил на спиртное.