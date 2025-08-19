В Омске проводят проверку после обрушения потолка на улице Богдана Хмельницкого

Установлено, что инцидент произошел в ночь на 18 августа. Трехэтажный кирпичный дом 1950 года постройки не стоит под управлением ни одной управляющей компании. В доме 36 квартир, строение ранее не попадало в списки ветхих или аварийных. В настоящее время дом участвует в конкурсе на выбор управляющей компании.