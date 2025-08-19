В Омске проводят проверку после обрушения потолка на улице Богдана Хмельницкого

Следственное управление СК России по Омской области и прокуратура Октябрьского округа города Омска проводят проверки после частичного обрушения потолочного перекрытия в одной из квартир дома № 156 по улице Богдана Хмельницкого.
Установлено, что инцидент произошел в ночь на 18 августа. Трехэтажный кирпичный дом 1950 года постройки не стоит под управлением ни одной управляющей компании. В доме 36 квартир, строение ранее не попадало в списки ветхих или аварийных. В настоящее время дом участвует в конкурсе на выбор управляющей компании.
К счастью, в результате обрушения никто из жильцов не пострадал.
На место происшествия выехала комиссия, в состав которой вошли представители органов местного самоуправления и специалисты Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов.
По факту случившегося прокуратура организовала проверку. По ее результатам, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.
В ходе доследственной проверки, проводимой следственным управлением СК России по Омской области, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. Действия или бездействие ответственных должностных лиц также станут предметом правовой оценки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии со статьей 145 Уголовно-процессуального кодекса РФ.