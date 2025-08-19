Ричмонд
Мощный смерч в российском регионе оставил жителей без жилья

Соседи рассказывают, что в момент удара стихии слышали сильный гул, а когда вышли на улицу — увидели лишь разрушенные стены и сорванные крыши.

Ураган также повредил линии электропередач, оставив посёлок без света, сообщает телеграм-канал «UralMash».

К счастью, обошлось без жертв, но люди потеряли имущество и теперь требуют помощи от местных властей. Для пожилой женщины уже собирают средства и вещи, однако многим другим пострадавшим тоже нужна поддержка.

Жители намерены обратиться в администрацию с просьбой о компенсации и скорейшем восстановления инфраструктуры.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.