Растленному сыну наследной принцессы предъявлено обвинение в четырех изнасилованиях

Хейби подозревается в изнасиловании четырех женщин в период с 2018 по ноябрь 2024 года, пишет The Guardian. Все предполагаемые нападения — как утверждается — имели место после полового акта по обоюдному согласию, когда женщины спали. Хейби обвиняют в том, что он снимал всех женщин во время предполагаемых изнасилований.