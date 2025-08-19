Растленному сыну наследной принцессы предъявлено обвинение в четырех изнасилованиях

Сыну кронпринцессы Норвегии предъявлено обвинение в изнасиловании по четырем пунктам. Мариус Борг Хейби обвиняется в 32 преступлениях, и в случае признания его виновным ему может грозить до 10 лет тюремного заключения.
Мариусу Боргу Хейби, сыну норвежской наследной принцессы, предъявлены обвинения в 32 преступлениях, включая четыре эпизода изнасилования, сообщил прокурор.
Как пишет The Guardian, 28-летний Хейби, матерью которой является наследная принцесса Метте-Марит, а отчимом — наследный принц Хокон (на секундочку, будущий король Норвегии), как ожидается, предстанет перед судом в начале следующего года, и ей может грозить до 10 лет тюремного заключения, если его признают виновной по самым серьезным обвинениям.
Обвинения, обнародованные в понедельник, включают изнасилование четырех разных женщин, домашнее насилие в отношении бывшего партнера и незаконную съемку нескольких женщин, включая их гениталии, без их ведома или согласия.
Сынок принцессы также обвиняется в преследовании полиции и нарушении правил дорожного движения.
Адвокат Хейби Петар Секулич, который представляет его интересы вместе с Эллен Холагер и Энес, сказал: «Наш клиент отрицает все обвинения в сексуальном насилии, а также большинство обвинений, связанных с насилием. Он представит суду подробный отчет о своей версии событий».
В июне, прежде чем дело было передано государственному прокурору, прокурор полиции предъявил Хейби обвинения в совершении 23 преступлений, включая три эпизода изнасилования.
Хейби подозревается в изнасиловании четырех женщин в период с 2018 по ноябрь 2024 года, пишет The Guardian. Все предполагаемые нападения — как утверждается — имели место после полового акта по обоюдному согласию, когда женщины спали. Хейби обвиняют в том, что он снимал всех женщин во время предполагаемых изнасилований.
Представляя в понедельник обвинительное заключение против Хейби, государственный прокурор Стурла Хенриксбе сказал: «Это дело очень серьезное. Изнасилование и насилие в близких отношениях — это очень серьезные деяния, которые могут оставить неизгладимые следы и разрушить жизни».
Статус Хейби как члена королевской семьи, добавил он, «не означает, что к нему относятся более снисходительно или строго, чем если бы подобные действия совершались другими».
По словам прокурора Хенриксбе, максимальное наказание по предъявленным обвинениям составляет 10 лет тюремного заключения.
Государственный обвинитель, который, как предполагается, потратил последние полтора месяца на обсуждение вопроса о том, будет ли Хейби предъявлено обвинение и по каким статьям, заявил, что судебный процесс может состояться в январе и продлится примерно шесть недель.
Хейби не имеет королевского титула и находится вне линии королевского наследования, напоминает The Guardian. Норвежский королевский суд заявил: «Этот вопрос должны рассмотреть суды и принять решение. У нас больше нет комментариев».