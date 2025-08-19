Ричмонд
В Ростове из-за зарядки от телефона начался пожар в многоэтажке

Соседей пришлось эвакуировать.

Источник: Аргументы и факты

В Ростове из-за оставленного в розетке зарядного устройства произошёл пожар в одной из квартир многоэтажки на улице Богданова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

По информации ведомства, хозяева квартиры оставили зарядку в сети и ушли из дома. Из-за интенсивного задымления жильцов ближайших квартир пришлось экстренно эвакуировать. Пожар охватил площадь около трёх кв. метров. Для тушения пламени привлекли 20 спасателей и шесть единиц спецтехники. В ведомстве подчеркнули, что обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что за сутки 17 августа на Дону потушили 11 техногенных пожаров.