В Ростове из-за зарядки от телефона начался пожар в многоэтажке

По информации ведомства, хозяева квартиры оставили зарядку в сети и ушли из дома. Из-за интенсивного задымления жильцов ближайших квартир пришлось экстренно эвакуировать. Пожар охватил площадь около трёх кв. метров. Для тушения пламени привлекли 20 спасателей и шесть единиц спецтехники. В ведомстве подчеркнули, что обошлось без пострадавших.