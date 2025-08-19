Двое россиян пойдут под суд за сокрытие ВНЖ в другой стране

Пенсионерка получила ВНЖ в 2013 году, а мужчина — в 2015 году, находясь на территории другого государства. Однако до июня текущего года они не уведомили об этом соответствующие органы в России. Против обоих граждан возбуждены дела по статье 330.2 УК РФ, предусматривающей наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до одного года, либо обязательные работы на срок до 400 часов.