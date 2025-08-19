Девушка упала с автомобиля, пытаясь сделать фото — и получила тяжелые травмы

В милицию поступило сообщение о том, что за медицинской помощью обратилась девушка 2007 года рождения.
Как было установлено, несовершеннолетняя, находясь на автомобильной парковке, решила сфотографироваться на крыше машины.
При попытке осуществить задуманное, она поскользнулась и упала на асфальт. С телесными повреждениями девушка была доставлена в больницу.
Медики выявили наличие шести телесных повреждений, среди которых открытая черепно-мозговая травма, перелом височной кости. Данные телесные повреждения были квалифицированы специалистами как тяжкие телесные.
Эксперты обратили внимание, что желание сделать фотоснимок в опасной обстановке может привести к печальным последствиям — серьезным телесным повреждениям и даже летальному исходу.
В частности, накануне стало известно, что подросток сорвался с заброшенной водонапорной станции, когда пытался сделать селфи. В результате падения несовершеннолетний получил травму головы, перелом руки и компрессионный перелом позвоночника.