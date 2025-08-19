Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девушка упала с автомобиля, пытаясь сделать фото — и получила тяжелые травмы

МИНСК, 19 авг — Sputnik. Девушка в Дрогичине упала с крыши автомобиля, пытаясь сделать фото, об этом рассказали в пресс-службе ГКСЭ.

Источник: Sputnik.by

В милицию поступило сообщение о том, что за медицинской помощью обратилась девушка 2007 года рождения.

Как было установлено, несовершеннолетняя, находясь на автомобильной парковке, решила сфотографироваться на крыше машины.

При попытке осуществить задуманное, она поскользнулась и упала на асфальт. С телесными повреждениями девушка была доставлена в больницу.

рассказали в ГКСЭ

Медики выявили наличие шести телесных повреждений, среди которых открытая черепно-мозговая травма, перелом височной кости. Данные телесные повреждения были квалифицированы специалистами как тяжкие телесные.

Эксперты обратили внимание, что желание сделать фотоснимок в опасной обстановке может привести к печальным последствиям — серьезным телесным повреждениям и даже летальному исходу.

В частности, накануне стало известно, что подросток сорвался с заброшенной водонапорной станции, когда пытался сделать селфи. В результате падения несовершеннолетний получил травму головы, перелом руки и компрессионный перелом позвоночника.