В Омске задержан генеральный директор «Омскэлектро» Андрей Жуковский

Андрей Жуковский известен как бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области, где он работал с 2011 по 2021 год. В 2018 году он переехал в Омск, возглавил «Омскэлектро» и стал руководителем омского отделения партии «Справедливая Россия», сохранив за собой мандат депутата соседнего региона. В 2021 году он сложил с себя полномочия свердловского парламентария и был избран в Омский областной совет.