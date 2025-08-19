В Омске задержан генеральный директор «Омскэлектро» Андрей Жуковский

Генеральный директор АО «Омскэлектро» и депутат регионального парламента Андрей Жуковский задержан по подозрению в причастности к уголовным делам. Информацию об этом со ссылкой на собственные источники распространили региональные издания NGS55.RU и «Город55».
По последним данным, имя господина Жуковского фигурирует сразу в нескольких уголовных делах.
Андрей Жуковский известен как бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области, где он работал с 2011 по 2021 год. В 2018 году он переехал в Омск, возглавил «Омскэлектро» и стал руководителем омского отделения партии «Справедливая Россия», сохранив за собой мандат депутата соседнего региона. В 2021 году он сложил с себя полномочия свердловского парламентария и был избран в Омский областной совет.
В ноябре 2023 года после прокурорской проверки в отношении руководства «Омскэлектро» (компания на 100% принадлежит муниципалитету) было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. В 2024 году Жуковский пытался оспорить в суде решение совета директоров компании, объявившего ему выговор, однако иск был отклонён.
Обстоятельства задержания и детали расследования пока не разглашаются.
Редакция «КП Омск» запросила официальный комментарий в силовых ведомствах.