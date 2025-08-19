Афганистан выступил с важным предостережением для российских туристов

В Афганистане российских туристов предупредили о порядке посещения.
Российских туристов предупредили о порядке посещения провинций страны, внешнем виде, а также запрете алкоголя. Об этом сообщили в Российском деловом центре в Афганистане.
«В поездке необходимо брать разрешения у местных органов на посещение той или иной провинции, указывать цель посещения, сопровождающих лиц из числа местного населения», — сказано в сообщении telegram-канала BAZA. Они также подчеркнули, что это обращение распространяется ко всем россиянам, планирующим поездки в Афганистан, и призвали учитывать специфику местных законов и традиций.
Кроме того, в деловом центре напомнили, что женщинам рекомендуется путешествовать только в сопровождении мужа или родственников-мужчин, а всем гражданам — воздерживаться от ввоза алкоголя, религиозной литературы и предметов, не совместимых с афганскими нормами. В Российском деловом центре также добавили, что такое предупреждение связано с последним происшествием с известным российским молодым учёным Святославом Кавериным.