Россиянка со сломанной ногой неделю ждёт спасения на высочайшей горе Киргизии

Российская альпинистка Наталья сломала ногу на пике Победы в Киргизии и ждёт помощь уже неделю. Обложка © Telegram / Mash.
Два иностранных альпиниста попытались эвакуировать женщину на следующий день, но из-за усталости и ухудшившихся погодных условий вынуждены были оставить её на горе, укутав в спальный мешок. Два дня назад группа спасателей на вертолёте предприняла попытку добраться до Натальи, но из-за турбулентности совершила жёсткую посадку. Третья попытка запланирована на вторник, если позволят погодные условия. Дрон зафиксировал, что Наталья сейчас находится в повреждённой палатке, но жива.
Это не первый трагический случай в карьере альпинистки. Четыре года назад на пике Хан-Тенгри у мужа Натальи случился паралич, и она оставалась с ним до самой смерти. Спасатели, прибывшие на место, смогли эвакуировать только женщину, супруг погиб. Год спустя Наталья вновь поднялась на Хан-Тенгри, чтобы установить памятную табличку в честь любимого.
Ранее Life.ru рассказал об успешной спасательной операции на склонах Казбека, где был найден живым 52-летний альпинист, которого считали погибшим. Мужчина получил серьёзные травмы, включая переломы рёбер, руки и бедра, а также обморожение конечностей. Прибывшие спасатели оказали первую помощь: напоили его горячим чаем, укутали в тёплую одежду и зафиксировали тело для безопасной транспортировки. Альпинист был доставлен в больницу, где проходит лечение и постепенно восстанавливается.