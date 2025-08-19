Россиянка со сломанной ногой неделю ждёт спасения на высочайшей горе Киргизии

Два иностранных альпиниста попытались эвакуировать женщину на следующий день, но из-за усталости и ухудшившихся погодных условий вынуждены были оставить её на горе, укутав в спальный мешок. Два дня назад группа спасателей на вертолёте предприняла попытку добраться до Натальи, но из-за турбулентности совершила жёсткую посадку. Третья попытка запланирована на вторник, если позволят погодные условия. Дрон зафиксировал, что Наталья сейчас находится в повреждённой палатке, но жива.