Российская альпинистка с переломом неделю ждет помощь на вершине горы

Российская альпинистка уже неделю находится на вершине пика Победы в Киргизии в ожидании помощи после того, как она сломала ногу при спуске с горы 12 августа, сообщает Mash.
Женщина оказалась на высоте около 7 тысяч метров без еды, при этом погодные условия не позволяют провести её эвакуацию. Уточняется, что 12 августа альпинистка получила травму при спуске.
Её напарник оказал ей первую помощь и отправился за помощью в лагерь. На следующий день её попытались вытащить два иностранца, однако у них не получилось. Альпинистку укутали в спальный мешок и оставили на горе. Отмечается, что это не первая попытка спасти женщину.
Позавчера к ней пыталась добраться спасательная группа на вертолёте, но из-за турбулентности судно совершило жёсткую посадку. Следующую попытку эвакуации планируют осуществить сегодня, если позволят погодные условия.
