Мужчина, отобравший автомат у террориста, выступил в суде

В материалах дела также приводятся показания потерпевшего, который оказал сопротивление одному из террористов. «Он (потерпевший — Ред.) заметил четвертого из преступников… Затем он (исполнитель теракта — Ред.) наклонил автомат для перезарядки магазина. Он (потерпевший — Ред.)… оттолкнул свою жену и жестом показал ей бежать к выходу». «Левой рукой он схватил автомат террориста…, — говорится в материалах дела. — А правой стал наносить ему удары по голове». «На помощь подошел другой мужчина… и тоже нанес преступнику несколько ударов по затылку… От ударов преступник потерял сознание».