Обвиненная в продаже смертельной дозы актеру культового сериала «королева кетамина» признала вину

Женщина, известная как «королева кетамина», обвиняемая в продаже звезде сериала «Друзья» Мэтью Перри препарата, который привел к его смерти, согласилась признать себя виновной в понедельник.
Джасвин Сангха стала пятой и последней обвиняемой по делу о смерти звезды «Друзей» от передозировки, которая заключила соглашение о признании вины с федеральными прокурорами, пишет The Guardian. Первоначально женщина не признала себя виновной, но изменение ее заявления означает, что она избежит судебного разбирательства, которое было запланировано на август.
Прокуроры представили Сангху как плодовитую наркоторговку, известную своим клиентам как «королева кетамина», часто используя этот термин в пресс-релизах и судебных документах и даже включив его в официальное название дела.
Прокуратура заявила, что Сангха официально изменит свое заявление на признание вины на предстоящем слушании, на котором будет назначен приговор. Ей может грозить до 45 лет тюремного заключения. На электронное письмо, отправленное адвокатам Сангхи с просьбой прокомментировать ситуацию, ответа не последовало, отмечает The Guardian.
Сангхе было предъявлено обвинение в июне, и она — вместе с четырьмя другими обвиняемыми, включая личного помощника Перри и двух врачей — была арестована в августе.
Ей и доктору Сальвадору Пласенсиа были предъявлены разнообразные обвинения — в том числе в распространении наркотического препарата, повлекшем смерть, хранении с целью распространения наркотического средства, а также в изменении и фальсификации записей, связанных с федеральным расследованием.
Она и Пласенсиа, который 16 июня подписал свое собственное соглашение о признании вины, были главными объектами расследования. Трое других обвиняемых — доктор Марк Чавес, Кеннет Ивамаса и Эрик Флеминг — согласились признать себя виновными в прошлом году в обмен на сотрудничество, которое включало в себя показания, изобличающие эту пару.
Как напоминает The Guardian, Мэтью Перри был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе 28 октября 2023 года его ассистентом Ивамасой. Судмедэксперт постановил, что кетамин, обычно используемый в качестве хирургического анестетика, оказался основной причиной смерти звезды сериала «Друзья».
Актер принимал кетамин у своего постоянного врача в качестве препарата для лечения депрессии. 54-летний Перри попросил больше кетамина, чем ему мог дать врач. По словам обвинителей, он начал получать препарат от Пласенсии примерно за месяц до своей смерти, а затем начал получать еще больше от Сангхи примерно за две недели до своей смерти.
Перри и Ивамаса нашли Сангху через друга Перри Флеминга. В своих соглашениях о признании вины оба мужчины подробно описали последующие сделки.
С помощью двух мужчин, выступавших в качестве посредников, Перри купил у Сангхи большое количество кетамина, в том числе 25 ампул за 6000 долларов наличными за четыре дня до своей смерти. По словам прокуроров, эта покупка включала дозы, которые и убили Перри.
В день смерти Перри Сангха сказала Флемингу, что они должны удалить все сообщения, которые они отправляли друг другу, согласно обвинительному заключению.
В марте 2024 года агенты Управления по борьбе с наркотиками провели обыск в ее доме в Северном Голливуде, штат Калифорния, и обнаружили большое количество метамфетамина и кетамина.
Ни одному из обвиняемых пока не вынесен приговор, отмечает The Guardian.
Мэтью Перри боролся с зависимостью в течение многих лет начиная с того времени, когда он снимался в сериале «Друзья», когда он стал одной из самых больших звезд своего поколения в роли Чендлера Бинга. Он снимался вместе с Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттом Лебланом и Дэвидом Швиммером в течение 10 сезонов с 1994 по 2004 год в популярном сериале NBC.
В своих мемуарах «Друзья, любовники и большая ужасная вещь», вышедших в 2022 году, Перри написал о том, как в подростковом возрасте он стал алкоголиком и пристрастился к обезболивающим препаратам после аварии на гидроцикле в 1997 году. Перри писал, что пагубные привычки сильно повлияли на его жизнь, в какой-то момент он впал в кому, и ему потребовалось около 7 миллионов долларов, чтобы завязать. После его смерти был создан фонд его имени, чтобы помочь тем, кто борется с зависимостью, напоминает The Guardian.