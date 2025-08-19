Обвиненная в продаже смертельной дозы актеру культового сериала «королева кетамина» признала вину

В своих мемуарах «Друзья, любовники и большая ужасная вещь», вышедших в 2022 году, Перри написал о том, как в подростковом возрасте он стал алкоголиком и пристрастился к обезболивающим препаратам после аварии на гидроцикле в 1997 году. Перри писал, что пагубные привычки сильно повлияли на его жизнь, в какой-то момент он впал в кому, и ему потребовалось около 7 миллионов долларов, чтобы завязать. После его смерти был создан фонд его имени, чтобы помочь тем, кто борется с зависимостью, напоминает The Guardian.