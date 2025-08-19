Ричмонд
The Sun: Зеленский приехал на переговоры с Трампом в лучшем костюме

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме подчеркнул, что приехал на переговоры в своем лучшем костюме. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Трамп отметил внешний вид Зеленского (архивное фото).

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗеленский согласился на встречу с Путиным без условий: о чем еще говорил глава Украины после встречи с Трампом.

«Судя по всему, (Владимир Зеленский) сказал Дональду Трампу, что на нем “лучший костюм”, который у него есть», — пишет издание. Трамп отметил внешний вид Зеленского, похвалив его черный костюм в стиле милитари.

В понедельник, 18 августа, в Белом доме состоялись переговоры между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза. Зеленский обозначил ряд требований, при выполнении которых украинская сторона готова рассмотреть возможность урегулирования конфликта. Впервые Зеленский допустил проведение переговоров без предварительного режима прекращения огня, а также возможность организации выборов на территории Украины. Кроме того, он выразил необходимость получения всеобъемлющих гарантий безопасности, включая поддержку со стороны США, и заявил о намерениях закупать американское вооружение за счет европейских средств.

