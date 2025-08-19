The Sun: Зеленский приехал на переговоры с Трампом в лучшем костюме

В понедельник, 18 августа, в Белом доме состоялись переговоры между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза. Зеленский обозначил ряд требований, при выполнении которых украинская сторона готова рассмотреть возможность урегулирования конфликта. Впервые Зеленский допустил проведение переговоров без предварительного режима прекращения огня, а также возможность организации выборов на территории Украины. Кроме того, он выразил необходимость получения всеобъемлющих гарантий безопасности, включая поддержку со стороны США, и заявил о намерениях закупать американское вооружение за счет европейских средств.