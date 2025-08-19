В Удмуртии предотвратили теракт на железной дороге

«На территории Удмуртской республики предотвращен теракт, планировавшийся сторонником запрещенной в России террористической организации», — говорится в заявлении.
По полученным данным, в Глазове задержали уроженца одной из стран Центральной Азии. Он готовил поджог железнодорожного состава, а также оправдывал в соцсетях и мессенджере Telegram теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».
У преступника изъяли компоненты для самодельных зажигательных устройств, мобильный телефон, содержащий инструкции по их изготовлению, схему расположения объектов в районе планируемого теракта, а также переписку в Telegram с членами международных террористических организаций.
Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, публичных призывах к терроризму, его публичном оправдании или пропаганде в интернете.
Задержанного заключили под стражу.