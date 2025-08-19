Ричмонд
В Удмуртии предотвратили теракт на железной дороге

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Удмуртии предотвратили теракт на железной дороге, преступника задержали, сообщил ЦОС ФСБ.

Источник: © РИА Новости

«На территории Удмуртской республики предотвращен теракт, планировавшийся сторонником запрещенной в России террористической организации», — говорится в заявлении.

По полученным данным, в Глазове задержали уроженца одной из стран Центральной Азии. Он готовил поджог железнодорожного состава, а также оправдывал в соцсетях и мессенджере Telegram теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».

У преступника изъяли компоненты для самодельных зажигательных устройств, мобильный телефон, содержащий инструкции по их изготовлению, схему расположения объектов в районе планируемого теракта, а также переписку в Telegram с членами международных террористических организаций.

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, публичных призывах к терроризму, его публичном оправдании или пропаганде в интернете.

Задержанного заключили под стражу.