В Удмуртии задержали уроженца Центральной Азии, готовившего поджог поезда

В Удмуртии задержан уроженец Центральной Азии, планировавший поджог железнодорожного состава и оправдывавший теракт в «Крокус Сити Холле», сообщили в ФСБ. Мужчина публиковал оправдания нападения в соцсетях и мессенджере Telegram.

В Удмуртии задержан уроженец Центральной Азии, планировавший поджог железнодорожного состава и оправдывавший теракт в «Крокус Сити Холле», сообщили в ФСБ. Мужчина публиковал оправдания нападения в соцсетях и мессенджере Telegram.

— Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Удмуртской Республики предотвращен террористический акт, планировавшийся сторонником запрещенной в РФ террористической организации, — говорится в сообщении.

У задержанного изъяли компоненты для самодельных зажигательных устройств, телефон с инструкциями по изготовлению средств террора, схему объектов в районе предполагаемого теракта и переписку с членами международных террористических организаций.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке теракта, публичных призывах к терроризму и пропаганде терроризма в интернете. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА Новости.

14 августа представители силовиков сообщили, что ФСБ совместно с российской армией удалось сорвать планы Украины по производству оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан», предназначенных для ударов вглубь территории РФ. В рамках операции российским войскам удалось ликвидировать производственные мощности, задействованные в выпуске ракетных комплексов.