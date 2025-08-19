Город в Приморье почти сутки остаётся без воды из-за порыва

18 августа 2025 года произошёл порыв на трубопроводе по улице Героев Даманского. Более тысячи жителей Дальнереченска остались без коммунального ресурса. Подвоз питьевой воды организован под надзором прокуратуры, которая также контролирует проведение аварийно-восстановительных работ на повреждённом участке сети и выполнение перерасчёта за услугу, предоставленную абонентам не в полном объёме.
Администрация Дальнереченска изначально сообщала, что подача холодной воды будет восстановлена в течение двух часов, к 20:40 18 августа. Но вместо воды горожане получили объявление, что возобновление водоснабжения переносится на 19 августа.
В перечне адресов, попавших под отключение, указана городская больница. Туда тоже подвозят воду, очередной заезд цистерны ожидается в 18:00 (а завершение аварийно-восстановительных работ планируется «до 24:00»).
Главе Дальнереченского городского округа внесено представление по факту ненадлежащего содержания сетей водоснабжения и плохого качества водопроводной воды. Напоминаем, жители города достучались до председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с проблемой непригодной даже для технических нужд воды: она мутная, вонючая, окрашивает светлые ткани при стирке и вызывает раздражение на коже. В «Примтеплоэнерго» объяснили это сезонными паводками и повышенным содержанием железа в источнике, откуда осуществляется водозабор. Проблема некачественной водопроводной воды до сих пор не решена.
Сейчас решается вопрос, кого из должностных лиц привлечь к административной ответственности за порыв.