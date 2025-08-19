Город в Приморье почти сутки остаётся без воды из-за порыва

Главе Дальнереченского городского округа внесено представление по факту ненадлежащего содержания сетей водоснабжения и плохого качества водопроводной воды. Напоминаем, жители города достучались до председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с проблемой непригодной даже для технических нужд воды: она мутная, вонючая, окрашивает светлые ткани при стирке и вызывает раздражение на коже. В «Примтеплоэнерго» объяснили это сезонными паводками и повышенным содержанием железа в источнике, откуда осуществляется водозабор. Проблема некачественной водопроводной воды до сих пор не решена.