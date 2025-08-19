В Соликамске завершено расследование дела о ложном доносе

Завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летней жительницы Соликамска. Её обвиняют по статье «Заведомо ложный донос», сообщает пресс-служба ГУ МВД Прикамья.
Напомним, в конце прошлого года в полицию с заявлением о систематических побоях со стороны мужа обратилась жительница Соликамска. Несмотря на предупреждение об ответственности за ложный донос, она настаивала на своих показаниях.
В ходе расследования выяснилось, что конфликт между супругами действительно произошёл, но истязаний не было. Мужчина пришёл проведать сына и застал жену в состоянии опьянения в компании подруги. Ребёнок был изъят из семьи, а женщина поставлена на учёт в ПДН.
Обвиняемая признала, что намеренно оклеветала бывшего мужа, желая ему неприятностей. Уголовное преследование в его отношении прекращено.
Материалы дела направлены в суд.