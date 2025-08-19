В Соликамске завершено расследование дела о ложном доносе

В ходе расследования выяснилось, что конфликт между супругами действительно произошёл, но истязаний не было. Мужчина пришёл проведать сына и застал жену в состоянии опьянения в компании подруги. Ребёнок был изъят из семьи, а женщина поставлена на учёт в ПДН.