Число погибших при взрыве в пороховом цехе под Рязанью выросло до 25

15 августа в пороховом цехе завода «Эластик» в поселке Лесной Шиловского района произошли взрыв и пожар, в результате здание цеха было разрушено. Предварительной причиной произошедшего стало нарушение техники безопасности. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК, максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет.