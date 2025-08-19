Число погибших при взрыве в пороховом цехе под Рязанью выросло до 25

Число жертв взрыва в пороховом цехе под Рязанью выросло до 25, сообщает МЧС. Из-под завалов достали тело еще одного погибшего.
«По уточненной информации, пострадали 158 человек, из них 25 погибли», — говорится в сообщении ведомства.
15 августа в пороховом цехе завода «Эластик» в поселке Лесной Шиловского района произошли взрыв и пожар, в результате здание цеха было разрушено. Предварительной причиной произошедшего стало нарушение техники безопасности. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК, максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет.
18 августа было объявлено в Рязанской области днем траура.
Губернатор Павел Малков пообещал выплатить семьям погибших более 1,5 млн руб., пострадавшим — от 313 500 до 627 000 ₽ в зависимости от причиненного вреда здоровью.