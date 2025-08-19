ФСБ задержало мужчину, собиравшегося поджечь железнодорожный состав в Удмуртии

Как следует из заявления, все случилось во вторник, 19 августа. Тогда российским силовикам удалось задержать злоумышленника, который действовал в Глазове. Выяснилось, что, помимо прочего, мужчина оправдывал теракт в «Крокус сити холл». Соответствующие посты он размещал в социальных сетях.