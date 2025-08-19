ФСБ задержало мужчину, собиравшегося поджечь железнодорожный состав в Удмуртии

В Удмуртии сотрудники Федеральной службы безопасности задержали выходца одной из стран Центральной Азии, планировавшего поджечь железнодорожный состав. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.
Как следует из заявления, все случилось во вторник, 19 августа. Тогда российским силовикам удалось задержать злоумышленника, который действовал в Глазове. Выяснилось, что, помимо прочего, мужчина оправдывал теракт в «Крокус сити холл». Соответствующие посты он размещал в социальных сетях.
«У фигуранта изъяты компоненты для приготовления самодельных зажигательных устройств, мобильный телефон, содержащий инструкции по изготовлению средств террора, схему расположения объектов в районе планируемого теракта, а также переписку в мессенджере Telegram с членами международных террористических организаций», — говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что в отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело. В том числе по факту подготовки к теракту.
Недавно ФСБ также предотвратила теракт на Крымском мосту. Была задержана машина, наполненная большим количеством взрывчатки.