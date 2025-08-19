В Норильске восьмилетний мальчик случайно отравил брата бытовой химией

В Норильске восьмилетний ребёнок случайно отравил четырёхлетнего брата бытовой химией. Об этом сообщает Главное управление МВД по Красноярскому краю.
По информации ведомства, восьмилетний мальчик во время игры самостоятельно приготовил смесь бытовых химикатов, чтобы посмотреть реакцию. Затем четырёхлетний ребёнок случайно выпил эту смесь.
Дети находились под присмотром старшей родственницы. Ранее семья не попадала в поле зрения органов внутренних дел. Полицейские проводят проверку по данному факту. Уточняется, что мальчик жив и находится в городской больнице Норильска.
Ранее в Камчатском крае 17-летний подросток случайно выстрелил из пневматической винтовки в 12-летнего мальчика.