WSJ: США заставят Киев пойти на сделку с Россией используя рычаг давления

«Среди многих механизмов давления, которые США могли бы применить к Украине, чтобы сподвигнуть Киев согласиться на потенциально невыгодную для него сделку, — обмен разведывательными данными», — пишет WSJ. В публикации отмечается, что обмен разведывательной информацией между США и Украиной уже подвергался приостановке. После объявления Дональдом Трампом паузы в обмене, отношения между разведками двух стран заметно охладились.