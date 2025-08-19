WSJ: США заставят Киев пойти на сделку с Россией используя рычаг давления

Обмен разведданными между США и Украиной уже подвергался приостановке.
США могут использовать прекращение обмена разведывательной информацией как один из основных рычагов давления на Украину, чтобы подтолкнуть Киев к заключению сделки с Россией. Об этом сообщает американское издание Wall Street Journal.
«Среди многих механизмов давления, которые США могли бы применить к Украине, чтобы сподвигнуть Киев согласиться на потенциально невыгодную для него сделку, — обмен разведывательными данными», — пишет WSJ. В публикации отмечается, что обмен разведывательной информацией между США и Украиной уже подвергался приостановке. После объявления Дональдом Трампом паузы в обмене, отношения между разведками двух стран заметно охладились.
В день переговоров в Вашингтоне, 18 августа, когда Владимир Зеленский встречался с лидерами США и ЕС, украинские силы атаковали объекты российской инфраструктуры, а российские спецслужбы сообщили о предотвращении новых диверсий. На фоне переговоров в Белом доме министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о прекращении поставок нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» из-за атаки на инфраструктуру.