В Красноярске женщина погибла при попытке спуститься с седьмого этажа по кабелю

В Красноярске на улице Амурской, 24 произошло трагическое происшествие.

О происшествии рассказали в СК.

В Красноярске на улице Амурской, 24 произошло трагическое происшествие. По предварительным данным, женщина пыталась самостоятельно спуститься с седьмого этажа жилого дома с помощью наружного кабеля. На уровне четвертого этажа импровизированное средство спасения не выдержало, и потерпевшая сорвалась вниз.

Падение оказалось смертельным. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов.

В Следственном Комитете рассказали, что женщина была пьяна. Она захотела еще алкоголя, но выйти из двери не смогла. Поэтому решила вот таким опасным образом спуститься и сходить «за добавкой».