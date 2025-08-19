В Красноярске женщина погибла при попытке спуститься с седьмого этажа по кабелю

О происшествии рассказали в СК.
В Красноярске на улице Амурской, 24 произошло трагическое происшествие. По предварительным данным, женщина пыталась самостоятельно спуститься с седьмого этажа жилого дома с помощью наружного кабеля. На уровне четвертого этажа импровизированное средство спасения не выдержало, и потерпевшая сорвалась вниз.
Падение оказалось смертельным. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов.
В Следственном Комитете рассказали, что женщина была пьяна. Она захотела еще алкоголя, но выйти из двери не смогла. Поэтому решила вот таким опасным образом спуститься и сходить «за добавкой».