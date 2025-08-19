Назначен арест участникам свадьбы, перекрывшим дорогу в Екатеринбурге

Инцидент произошел 14 апреля в Екатеринбурге во дворе дома по ул. Маяковского. Находясь во дворе дома, жених из хулиганских побуждений произвел выстрел вверх из сигнального пистолета. Друг жениха присоединился к нему, сделав 3 выстрела из находившегося при нем светошумового пистолета.