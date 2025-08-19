Ричмонд
Назначен арест участникам свадьбы, перекрывшим дорогу в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал виновными четырех местных жителей, которые устроили танцы на дороге в честь свадьбы друга.

Об этом сообщает телеграм-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

Инцидент произошел 17 августа на перекрестке улицы Бакинских Комиссаров и проспекта Космонавтов. Арестованные устроили танцы на проезжей части дороги.

«За несанкционированную акцию в общественном месте граждане Халилов и Майборода получили наказание в виде ареста на срок 7 суток, а граждане Неустроев и Порозов — 8 суток, — сообщил полковник Горелых. — Ближайшую неделю все четверо танцоров проведут в спецприемнике полиции на Елизаветинском шоссе».

По его словам, молодые люди отказались принести извинения.

«МК-Урал» ранее писал о другом инциденте. Мужчины устроили стрельбу на свадьбе, причем один из них являлся женихом, а второй его приятелем.

Инцидент произошел 14 апреля в Екатеринбурге во дворе дома по ул. Маяковского. Находясь во дворе дома, жених из хулиганских побуждений произвел выстрел вверх из сигнального пистолета. Друг жениха присоединился к нему, сделав 3 выстрела из находившегося при нем светошумового пистолета.