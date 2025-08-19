Женщина отравила родных запеченным мясом с ядовитыми грибами

Всё началось с субботнего ужина, на который 29 июля 2023 года, Паттерсон пригласила бывших свёкров, а также сестру свекрови Гейл и её мужа Иэна. Главным блюдом стала говядина по-веллингтонски, в которую, как позже выяснилось, были добавлены смертельно опасные бледные поганки. Сама хозяйка почти не притронулась к мясу, предпочтя десерт, принесённый гостями. Уже на следующий день все четверо участников трапезы оказались в больнице с симптомами тяжёлого отравления.