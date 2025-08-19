Ричмонд
В Воронеже водитель Kia погиб, врезавшись в здание АЗС

предварительно, мужчина не справился с управлением при заезде на автозаправочную станцию.

Источник: ГУ МВД по региону

Ночью 19 августа в Воронеже произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации ГУ МВД по региону, около 3:15 утра на улице Мусихина, 37а, 39-летний житель Семилукского района, управлявший автомобилем Kia Rio, не справился с управлением при заезде на автозаправочную станцию.

В результате аварии автомобиль врезался в фасад здания АЗС. Затем произошел наезд на бордюр.

В результате водитель получил травмы, несовместимые с жизнь. Он умер на месте до прибытия скорой помощи.

Сотрудники полиции в настоящее время проводят проверку, выясняют обстоятельства аварии.