В Воронеже водитель Kia погиб, врезавшись в здание АЗС

Ночью 19 августа в Воронеже произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации ГУ МВД по региону, около 3:15 утра на улице Мусихина, 37а, 39-летний житель Семилукского района, управлявший автомобилем Kia Rio, не справился с управлением при заезде на автозаправочную станцию.
В результате аварии автомобиль врезался в фасад здания АЗС. Затем произошел наезд на бордюр.
В результате водитель получил травмы, несовместимые с жизнь. Он умер на месте до прибытия скорой помощи.
Сотрудники полиции в настоящее время проводят проверку, выясняют обстоятельства аварии.