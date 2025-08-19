В Нижнеудинске женщина-опекун распивала спиртные напитки с 17-летним братом

В Нижнеудинске 24-летняя женщина-опекун распивала спиртные напитки с 17-летним братом. Также она ни раз давала родственнику деньги на покупку алкоголя. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального СУ СК России, в августе 2024 года подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил тяжкое преступление против человека.
-Следователи завели уголовное дело в отношении женщины по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, совершенное лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего», — уточнили в ведомстве.
Сейчас следователи устанавливают других лиц, кто может быть причастен к приобретению алкоголя для подростка. Прокуратура контролирует ход уголовного дела.
